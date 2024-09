MotoGP | Enea Bastianini e la KTM | primi studi in pista

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un presente in Ducati e un futuro in KTM che, intanto, inizia aare durante le gare.vive un buon momento di forma e lo ha dimostrato, chiaramente, anche nell’ultimo weekend andato in scena in quel di Misano, gara casalinga per tutti i centauri italiani della: il terzo posto conquistato in, alle spalle di Marc Marquez e del compagno di squadra Francesco Bagnaia, è comunque positivo, anche se allontana ancor di più il ragazzo da una lotta per il Motomondiale 2024 che per lui non è mai realmente cominciata. Le dichiarazioni didi Ducati, terzo a Misano: “Mondiale? Difficile con quei piloti davanti” (Crediti foto:Facebook)“Gara particolare, non me l’aspettavo così. Sono partito che non ero molto convinto, ho avuto un po’ di problemi di stomaco dopo qualche giro ha iniziato a piovere, ho visto Morbidelli cadere.