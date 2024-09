Morto Luca Giurato | causa del decesso choc e addio al conduttore

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 11 settembre 2024)improvvisamente all'età di 84 anni adi un infarto fulminante. Lascia la moglie Daniela Vergara, giornalista Rai, un figlio nato da un primo matrimonio con Gianna Furio e un nipote. A darne notizia è stata l'Adnkronos, lasciando il pubblico italiano sconvolto per la perdita di uno dei volti più familiari e amati della televisione. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta nel mondo del giornalismo, si è evoluta nel corso dei decenni fino a farne uno dei protagonisti indiscussi del piccolo schermo. Nato a Roma nel 1939,ha iniziato il suo percorso nel giornalismo con passione e determinazione. Dopo aver conseguito la maturità classica, ha mosso i suoi primi passi come cronista per Paese Sera, per poi diventare giornalista professionista nel 1965.