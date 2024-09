L’oro di Arezzo torna a luccicare Giordini | Oltre le aspettative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si è chiuso Vicenzaoro, il salone internazionale della gioielleria, oreficeria e orologeria, targato Ieg, con il bis di presenze record del settembre 2023. Protagonisti 1.200 espositori, il 40 per cento dei quali esteri provenienti da 35 Paesi, con Turchia, Cina, Hong Kong, Germania, Thailandia, Belgio in testa. Tra le eccellenze in fiera, sono state 198 le aziende provenienti dalla Toscana capitanate dal distretto di, che contava 170 aziende. "Siamo partiti con la prudenza dettata dalle conseguenze incerte che potrebbero derivare dagli scenari internazionali e dall’incremento notevole registrato dal prezzo del metallo, ma ne siamo usciti soddisfatti" ha spiegato Giordana, presidente degli orafi di Confindustria Toscana del Sud e anche della Consulta orafa aretina.