L’offerta shock che fece ‘tremare’ ma non destabilizzare Antonio Conte

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il Napoli respinge la proposta da 210 milioni di euro per Kvaratskhelia, fortemente indotto a restare da. Il Napoli ha dovuto affrontare una proposta ‘scioccante’ da parte del PSG durante il calciomercato estivo, manon ha preso nemmeno in considerazione l’idea di cedere il gioiello georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Il calciomercato estivo si è concluso da tempo, ma continua a far parlare di sé grazie alle offerte clamorose che hanno coinvolto il Napoli. In particolare, il Paris Saint-Germain aveva messo sul piatto una cifra astronomica di 210 milioni di euro per Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Tuttavia, la proposta ha trovato un muro invalicabile in, allenatore dei partenopei, che ha categoricamente rifiutato qualsiasi discussione riguardo alla cessione del georgiano.