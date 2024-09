Lo Ius sòla…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sta girando molto in rete una dichiarazione del sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano, che ci avete segnalato. Di Stefano, che amministra il Comune dell’hinterland milanese, ha fatto un video ripreso poi da svariati disinformatori seriali. Il video è questo: Ma per chi non volesse sprecare banda per ascoltare Di Stefano abbiamo provveduto a una trascrizione: Lo Stato italiano riconosce la poligamia. E questo come lo definiamo? Ius sòla? Sì, ma solo perché amministra un Comune. Ecco cosa succede oggi. Se un cittadino italiano si trasferisce in un nuovo Comune, deve dimostrare il suo stato civile, cioè se è celibe, nubile o sposato. Ma se sei uno straniero? Beh, per loro non è obbligatorio. Avete capito bene, è solo facoltativo.