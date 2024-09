Libri scolastici l’Antitrust avvia un’indagine | dai costi alla distribuzione nel mirino l’intero processo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quello deiè un mercato che ogni anno smuove un giro d’affari da un miliardi di euro, con i principali gruppi (Mondadori, Zanichelli, Sanoma, La Scuola) che potrebbero presto trovarsi a fare i conti con. L’autorità della concorrenza e del mercato ha infatti acceso il faro sul settore, definito “fuori dal comune: Chi sceglie i(docente) non ne sostiene i, chi li paga (famiglie e/o amministrazioni pubbliche) non li usa, mentre chi li usa (studenti) non li sceglie né li paga, secondo un modello di fatto assimilabile a quello dei medicinali soggetti a prescrizione”.