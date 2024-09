La nuova mappa del credito | un lombardo su due vive con un finanziamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano – Unsu due ha un debito. La rata mensile media da restituire agli istituti diè di 319 euro. Nel 45% dei casi si tratta di contratti di finanziamenti finalizzati all’acquisto di un bene (auto, mobili, elettrodomestici) o viaggi, mentre i prestiti personali richiesti rappresentano il 26% totale. Sul 28,9%, invece, pesa la rata del mutuo. Mister Credit - l’area di Crif che si occupa dello sviluppo di soluzioni e strumenti educational per i consumatori - ha presentato l’aggiornamento relativo al primo semestre 2024 della “del“, lo studio sull’utilizzo delrateale da parte degli italiani. Dall’analisi dei dati disponibili in Eurisc, il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif, emerge come nei primi sei mesi dell’anno si sia ulteriormente allargata la platea di chi risulta avere almeno un contratto dirateale attivo.