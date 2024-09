La disinformazione sul primo dibattito presidenziale tra Harris e Trump

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nella notte italiana tra il 10 e l’11 settembre 2024, a Philadelphia, la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti Kamalae quello repubblicano Donaldsi sono sfidati per quasi due ore neltelevisivoandato in onda su ABC News. Gli argomenti affrontati dai candidati sono stati tanti, ma i temi più caldi della serata sono stati senza dubbio i conflitti in corso in Ucraina a e Gaza, il diritto all’aborto e l’operato alla Casa Bianca svolto dall’amministrazione Biden – di cui Kamalaè stata vicepresidente – e da quella guidata fino al 2021 da Donald.Ilè stato animato anche da teorie cospirazioniste, informazioni imprecise o del tutto false diffuse non solo dagli stessi candidati alle presidenziali di novembre 2024, ma anche dagli utenti che hanato la serata sui social media.