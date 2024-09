Kate Middleton ultime notizie William | È una splendida novità ma…

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha condiviso su Instagram il video con cui ha comunicato al mondo che ha terminato la chemioterapia, ma la prima reazione pubblica diha smorzato gli animi: “È unanotizia ma c’è ancora molta strada da fare“.e la fine della chemioterapiaha scelto di raccontare in prima persona la fine di un’agonia che è durata 9 mesi. Lo scorso gennaio ha subito una grave operazione all’addome, poi per due mesi non si è saputo più nulla di ufficiale. A marzo con un video, definito scioccante, ha rivelato di avere un tumore e di iniziare la chemioterapia preventiva. È tornata in pubblico a giugno per il Trooping the Colour dopo mesi di assenza. Poi ancora a luglio per la finale di Wimbledon dove sembrava più in forze.