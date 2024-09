Juve Nico Gonzalez chiama Motta | gol con l’Argentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Torino, 11 settembre 2024 – Un messaggio dia Thiago. L’attaccante argentino ha pienamente smaltito la contusione al tallone di qualche giorno fa ed è andato in gol nella notte con la sua nazionale: si candida di fatto per Empoli. L’ex numero dieci della viola ha messo in mostra le sue qualità, con una azione di forza a resistere al ritorno del difensore per trafiggere il portiere con un preciso diagonale sinistro. Il bel gol non è valso punti, alla fineè stata battuta dalla Colombia 2-1, ma il segnale perè chiaro e lampante.è pronto. Tridente con Yldiz e Vlahovic?sta bene. La preoccupazione dei giorni scorsi ha lasciato spazio all’ottimismo, soprattutto dopo che il giocatore ha disputato l’intera partita contro la Colombia.