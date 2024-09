Ius Scholae abbiamo scherzato! Alla prova del voto Forza Italia batte in ritirata

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’estatena del 2024 aveva il sapore della speranza., con il piglio di chi vuole lasciare il segno, si era fatta portavoce dello Ius. Un’estate di promesse, di diritti civili cantati come tormentoni da spiaggia. Ma si sa, le stagioni cambiano e con loro anche il clima politico. Oggi l’aula della Camera è stata palcoscenico di una farsa in tre atti. Primo atto: la proposta dello Ius. Secondo atto: il. Terzo atto: 169 voti contrari, 126 favorevoli, 3 astenuti. Sipario. E? In platea ad applaudire il “no”. Ius, la grande illusione: dall’estate dei diritti all’autunno del ripensamento Paolo Emilio Russo, nelle vesti di portavoce azzurro, ha tentato di spiegare questa metamorfosi politica. “Stiamo lavorando a un testo”, ha detto, come se stesse annunciando l’arrivo di un’opera magna.