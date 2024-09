Israele ha offerto un salvacondotto al capo di Hamas in cambio del rilascio degli ostaggi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilnegoziatore israeliano per glicatturati dail 7 ottobre 2023 ha dichiarato al canale televisivo statunitense Cnn chesarebbe disposto a garantire unal leader di, indei prigionieri detenuti dal gruppo terroristico palestinese. Gal Hirsch ha ribadito la sua proposta in un intervista con Bloomberg in occasione del suo viaggio a Washington promettendo però anche la demilitarizzazione e la deradicalizzazione della Striscia di Gaza. Yahya Sinwar, ritenuto il principale responsabile dell’ideazione dell’attacco del 7 ottobre in, durante il quale sono state uccise milleduecento persone e più di duecentocinquanta sono state prese ino, è attualmente nascosto nella rete di tunnel sotto Gaza e non appare in pubblico da undici mesi.