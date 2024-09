Donna scivola e finisce su una barra di metallo di 50 cm | i medici la estraggono dal retto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una storia incredibile arriva dall’India. Unadi 65 anni è stata trafitta da unadilunga mezzo metro dopo essereta in campagna. Asta che le si è conficcata nel. Ma per sua fortuna la vittima è sopravvissuta dopo una complicata operazione chirurgica.Leggi anche: Uomo trovato morto sul lungomare, accoltellato alla gola Come riporta il Daily Mail, lastava pascolando le sue mucche quando è caduta, finendo direttamente sull’asta arrugginita, che le ha perforato l’addome, estendendosi nello spazio dietro il peritoneo, il rivestimento che ricopre gli organi addominali. Solo per puro caso ha evitato i vasi sanguigni e gli organi vitali, secondo quanto si legge sul referto medico. Il racconto della“Abbiamo un campo vicino a casa nostra e piantiamo queste barre di ferro nel terreno per sostenere i rampicanti”.