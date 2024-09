Domani a Latina manifestazione degli operatori del turismo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Mobilitazione per il mancato rinnovo del CCNL dell’Industria Turistica La mobilitazione nazionale indetta da Filcams, Fisascat e Uiltucs per il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Industria Turistica continua, segnando una fase critica nelle relazioni tra sindacati e associazioni datoriali. Il negoziato interrotto e le proteste dei lavoratori Nonostante gli altri contratti nazionali del settore siano stati già rinnovati, il negoziato con FederAica – Confindustria si è bloccato per la seconda volta dopo due anni di trattative. Le organizzazioni sindacali denunciano la mancanza di rispetto e di riconoscimento verso i lavoratori da parte delle aziende associate.