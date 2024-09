Come rimuovere i peli incarniti?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Isonoche, non avendo trovato una via di fuga verso l’esterno della pelle, hanno sviluppato una crescita anomala rimanendo intrappolati sottopelle. Si formano a causa di un’errata rasatura o di una non adeguata pulizia dei pori alla fine del trattamento. Da ricordare che anche l’uso frequente di capi troppo aderenti può favorire la comparsi digambe e inguine: rimedi La rimozione fisica è il metodo più semplice. Con delle pinzette disinfettate si rompe lo strato più superficiale della pelle per scoprire l’estremità del pelo. Basterà poi afferrarlo e disinfettare la zona. Anche lo scrub (o un peeling meccanico) può efficacemente risolvere il problema. Eliminando la pelle morta con una blanda azione abrasiva, si riporta alla luce il pelo incarnito. Scoprite tutti i rimedi nel video di Amica.it.