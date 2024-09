Canoa slalom i convocati dell’Italia per la Finale di Coppa del Mondo | 11 azzurri a La Seu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Da domani a domenica 15 si svolgerà la quarta tappa delladel2024 di, in programma ad Ivrea (Torino), ma l’Italia ha già diramato le convocazioni per ladel massimo circuito internazionale, che si svolgerà la prossima settimana, da giovedì 19 a domenica 22 settembre a La Seu d’Urgell, in Spagna. Saranno 11 gli, con la conferma, rispetto ad Ivrea, del trio in gara nel kayak maschile, composto da Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Michele Giuseppe Pistoni, i quali saranno in gara anche nel kayak cross, così come dovrà affrontare un doppio impegno nel settore femminile Agata Spagnol.