Ancora off limits spogliatoi e magazzini del piano interrato dell’ospedale di Prato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)delSanto Stefano disarannoper qualche tempo inagibili dopo l’alluvione del 2 novembre del 2023. E intanto si cercano soluzioni tampone. Lo comunica la Asl Toscana Centro. Il motivo è il ritardo nella fornitura di alcune componenti essenziali ai fini della sicurezza antincendio di impianti situati al. Tra le aree coinvolte figurano in particolare glie i. Il ritardo, spiega la asl, non è imputabile all’Azienda, che si è già attivata nei confronti del concessionario che ha comunicato di stare lavorando a soluzioni tampone che potrebbero consentire un riavvio più rapido. Per ridurre il disagio ai lavoratori, l’azienda ha valutato la possibilità di anticipare i lavori relativi al collegamento delcon la nuova palazzina in costruzione.