Ana Maria Henao a quanto ammonta il suo patrimonio | cosa sappiamo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’ereditiera colombiana Ana, scomparsa il 2 febbraio 2024 a Madrid aveva undi oltre 15 milioni di dollari in immobili e altre proprietà condivisi con l’ex marito, David Kneznevich, con la quale era stata 13 anni. La coppia possedeva diverse attività, tra cui EOX Capital LLC, una società immobiliare composta da 15 proprietà in Florida, ma bisogna tener presente che ilpersonale dellaè sicuramente più consistente di quello condiviso con l’ex marito, visto che è un’ereditiera. Come scrive Repubblica infatti, Anaè una donna di 40 anni, residente a Fort Lauderdale, avvenente e con un fiuto per gli affari, partiva da un buonconsistente nell’eredità lasciatale dal ramo paterno della famiglia.