Alla elementare degli Archi solo 8 bimbi italiani su un totale di 97

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quasi uno studente su quattro dalle materne alle medie di Ancona è di matrice straniera (23,23%). Però, per la prima volta da anni, calano invece di crescere come numero assoluto. Il dramma della denatalità e della scelta di molte famiglie di andarsene dal capoluogo disegna una situazione preoccupante. In un anno Ancona ha perso 161 alunni dai 3 ai 14 anni e di questi 3 sono stranieri. Nell’anno didattico 2023 gli alunni di origini straniere erano 1861, oggi si parte con 1858, a suo modo un segnale di iniziale controtendenza. Ma è entrando nell’analisi dei singoli istituti comprensivi e delle singole scuole presenti nel territorio che si capisce come sia variegata e ormai consolidata la mappa residenziale e la netta spaccatura tra comunità straniere e anconetani di origine.