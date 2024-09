Zoe Saldana spera di dirigere un film d’azione | Non ho mai visto una donna dirigere James Bond

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 10 settembre 2024) Zoediun: “Non ho maiuna” L’acclamata attrice Zoenon vede limiti alla sua carriera a Hollywood e ha un’ambizione importante che vorrebbe realizzare. La star del franchise Avatar e attrice del Marvel Cinematic Universe insiste sul fatto che vuoleunper aumentare ulteriormente il suo impressionante CV. Parlando al Toronto InternationalFestival, Zoeha dichiarato la sua intenzione diunquando farà il suo debutto alla regia, affermando di essere da tempo una fan delle serie poliziesche e deisulle rapine, e ha menzionato la serie dicome una potenziale strada per perseguire la sua ambizione. “Non ho maiuna”, ha detto. “Mi piace The Equalizer. Guardo serie poliziesche e, quindi, forse in futuro.