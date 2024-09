Ultime Notizie Roma del 10-09-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione le principalidall’Italia e dal mondo l’annuncio di Kate Middleton sulla fine della sua chemioterapia rappresenta un passo avanti importante ma non si può dire ancora che la principessa del ph Apri guarita dal cancro sottolinea Kensington Palace Inn dichiarazioni riprese da via margine della diffusione del videomessaggio della stessa Console del principe William al momento si prevede un possibile ritorno parziale alle attività di rappresentanza Repubblica della monarchia più avanti nel corso dell’anno probabilmente riferisci ancora a partire dalle cerimonie del re membro dei memoria dei Caduti previste a novembre ed ora la guerra in primo piano almeno 40 persone sono morte 60 ferite nell’attacco italiano nell’area di Alma vasi sulla striscia di Gaza ...