Uccise e fece a pezzi Carol Maltesi la Cassazione | Nuovo processo d’appello sulla premeditazione per Davide Fontana

(Di martedì 10 settembre 2024) Il 21 febbraio scorso gli era stato inflitto l’ergastolo in appello. Oggi laha deciso che dovrà essere celebrato undi appello per, l’ex bancario di 44 anni imputato per aver ucciso, l’11 gennaio del 2022, la fidanzatanella sua abitazione di Rescaldina (Milano) e per essersi poi liberato del corpo della 26enne, fatto a. L’annullamento della sentenza riguarda l’aggravante della. All’udienza di oggi a piazza Cavour, il pg diaveva chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla difesa dell’imputato. I giudici della Corte di assise di appello di Milano avevano riconosciuto l’omicidio volontario aggravato dallae dalla crudeltà, oltre che per la distruzione e l’occultamento di cadavere, aggravanti che avevano fatto aumentare la pena dai 30 anni del primo grado all’ergastolo.