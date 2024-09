Temptation Island tentatrici e tentatori | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Si parla sempre dei concorrenti dima, in comparazione, decisamente meno di. Rappresentano invece il cuore del reality condotto da Filippo Bisciglia. Senza di loro e il costante impegno profuso, non ci sarebbe alcun interesse da parte del pubblico standard del programma. Questo si trasformerebbe in una sorta di terapia di coppia in puntate, con confronti a distanza. Diamo dunque spazio alle 13 ragazze e ai 13 ragazzi che dalla puntata del 10 settembre impareremo un po’ a conoscere. ChilediJulia ha 27 anni ed è originaria di Enna. Sappiamo di lei che vive in provincia di Cuneo da circa 8 anni e che di professione fa tutt’altro rispetto al mondo dello spettacolo. È infatti impegnata come broker nel settore auto. Ha un fisico decisamente definito, considerando come pratichi bodybuilding.