Successo a Santa Maria di Licodia CT per la XXXV edizione del premio Torre d' argento

(Di martedì 10 settembre 2024), adi(CT), per ladeld'”, nato da un'idea del direttore artistico dell'evento, Giancarlonocito che ne cura la realizzazione, insieme all'associazione “La Radice” da lui stesso fondata. Anche per quest'anno, ad essere premiati, importanti nomi del panorama nazionale del giornalismo, della medicina, della televisione, della politica. A condurre la serata la giornalista Mary Sottile Tra i premiati di quest': il giornalista di Mediaset, Andrea Giambruno, pronto a partire con una nuova trasmissione su Rete 4; l'attore siciliano Domenico Centamore, dal prossimo anno in prima serata con la terza stagione di Màkari; il presidente dell'Ars Sicilia Gaetano Galvagno, il più giovane presidente eletto al Parlamento siciliano; e il docente dell'Università di Catania Rosario Giuffrida.