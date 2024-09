Stop agli affitti brevi Ricorso bis del Codacons | Causa per 50 immobili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "Siamo qui per incontrare i fiorentini. Anzi, reincontrare, alla luce della nuova delibera Funaro sullonel perimetro Unesco. Una maldestra ripetizione peggiorativa della precedente “nardelliana“ già annullata dal tribunale amministrativo regionale. Siamo di fronte ad una situazione paradossale: prima l’amministrazione comunale produce una delibera, annullata dal Tar senza entare nel merito, forzando il Comune a rititarla per poterne licenziare un’altra per una mera motivazione di natura politica, quasi da campagna elettorale perenne. Così non si fa".alla riscossa, verrebbe da dire, a giudicare dalle parole di Vincenzo Rienzo, legale del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. La strettaselvaggi cari più dell’oro prodotta da Palazzo Vecchio continua a dividere.