Spinge la compagna dalle scale e la minaccia con l’accetta | 48enne arrestato a Reggio Emilia

(Di martedì 10 settembre 2024) “Ti rovino, diventi irriconoscibile. Ti ammazzo”. Sono queste alcune delle frasi, agghiaccianti, con le quali unsi rivolgeva allaincinta. La donna, che viveva a Cadelbosco Sopra, in provincia diinsieme al partner, era in attesa di un bambino e veniva regolarmente insultata e picchiata davanti agli altri figli e anche in presenza di terzi. I fatti si sarebbero verificati per quasi due anni, dal dicembre del 2020 fino a settembre 2022. L’uomo è stato orae dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.Leggi anche: Andrea e Sara dispersi sul Monte Bianco: ritrovati i corpi, la drammatica conferma In almeno un’occasione, stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe lanciato laincinta giùdella loro abitazione.