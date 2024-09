Sky Sport ha vinto la scommessa sul tennis e soprattutto sull’appassionato di sport che non è Cloaca Massimo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Skyscommette sule dimostra che in Italia la pay-tv puoi farla anche senza Serie A. Oggi Il Fatto Quotidiano, a firma Lorenzo Vendemiale, pubblica un ampio articolo dedicato alla battaglia (stravinta da Sky) tra Sky e la Feder. I due andavano a braccetto fino al 2023 quando Skysi è aggiudicata da sola i diritti del circuito di. Il Fatto ricorda la battaglia con la Federazione e il canale della Federazione (Super) ma al Napolista preme invece sottolineare altro: la lungimiranza di Sky, ossia la conferma che in ogni settore basta usare il cervello e prendersi qualche rischio per ottenere risultati. È quel che hanno fatto a Sky, che ha ottenuto l’esclusiva mondiale delanche grazie a un accordo più ampio sottoscritto da Comcast (i nuovi proprietari dopo Murdoch) in vari Paesi.