Shpendi verso il recupero Kargbo rientra un giorno più tardi

(Di martedì 10 settembre 2024) Buone notizie in casa bianconera:ilCristianin vista del derby di venerdì sera al Manuzzi contro il Modena. Il centravanti bianconero, ieri, dopo una prima parte dell’allenamento svolta con un protocollo differenziato, si è unito ai compagni ed ha terminato la seduta in gruppo. Situazione che comunque continua ad essere monitorataper, ma c’è fiducia sul fatto che possa essere regolarmente in campo nella sfida contro la formazione dell’ex Bisoli.ha subito una elongazione del muscolo adduttore proprio alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro lo Spezia, che lo ha poi costretto a saltare anche l’impegno con la nazionale Under 21 albanese in Svizzera. Cambio di programma, poi, nel planning settimanale degli allenamenti. Ieri unica seduta di lavoro al mattino, annullata quella pomeridiana.