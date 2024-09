Serie C Carpi la panchina continua a fare la differenza Dei cinque gol segnati tre sono di subentrati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)Ilci ha preso giusto e anche col Perugia ha confermato quanto sia stato positivo l’impatto dei biancorossi nella nuovaC. Il 2-0 sugli umbri lascia i ragazzi di Serpini nel ristretto club delle squadre imbattute del girone (6 su 20), con la porta per la prima volta inviolata, dato che mancava addirittura da 8 gare ufficiali (Sammaurese-0-3 di metà aprile), considerando le ultime 3 giornate di D, le 2 gare di Poule scudetto, la Coppa di C e le precedenti 2 giornate del campionato. E poi c’è il ’mantra’ che il tecnico sta ripetendo da inizio stagione, quello del "negli ultimi 30’ si decidono le gare, per questo i nostri cambi fanno la".