Scandicci inizio in pari | Ma ci rifaremo presto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Due passi diversi hanno caratterizzato l’esordio dellodi Ventrice contro la Nuova Foiano. Una reti bianche che accontenta più gli avversari che i Blues del presidente Rorandelli, nonostante un’ottima prestazione e alcune occasioni non sfruttate. Ma siamo solo agli inizi: per crescere e per trovare giusti equilibri ci vorrà ancora tempo. L’allenatore dei Blues Claudio Ventrice, giudica la prima prova della sua squadra con lucidità. "E’ positiva per come è stata costruita la nostra gara – sottolinea il tecnico – creando tre-quattro palle gol che purtroppo non siamo riusciti a finalizzare. La prestazione c’è stata, non siamo stati capaci di finalizzare tre-quattro occasioni anche per un pizzico di fortuna. La squadra ha rischiato solo in un paio di opportunità Siamo agli inizi: c’è bisogno di più cattiveria in certe finalizzazioni".