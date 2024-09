Rubano in uno chalet quattro anni di pena per una coppia di elpidiensi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Avevano messo a segno un colpo in uno, ma avevano dovuto fare i conti con i carabinieri che li avevano identificati e, dopo averli incalzati, li avevano fatti confessare. Per questo motivo due giovani del posto, uno di 25l’altro di 32 sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo che, al termine del processo, ha condannato il primo a un anno e otto mesi e il secondo, in quanto recidivo, a duee due mesi per il reato di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono al luglio 2021 quando, unoera stato preso di mira da un paio di malviventi che, dopo aver tagliato la tenda perimetrale dell’esercizio commerciale, avevano fatto razzia della cassa, appropriandosi di quasi un migliaio di euro a cui si era aggiunto, ovviamente, nel computo complessivo dei d, anche il costo per la riparazione della tenda danneggiata.