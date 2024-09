Riapre la scuola dopo sette anni | arriva il Governatore De Luca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Giovedi? 12mbre, alle ore 9.00, si svolgera? la cerimonia di inaugurazione dellaprimaria della frazione Sant’Agata Irpina, in via Cortine. Il plesso scolastico era stato chiuso nel 2017, in vista del necessario intervento di adeguamento sismico consistito nella sua demolizione e ricostruzione. Un’opera portata a termine grazie al finanziamento da oltre un milione e trecentomila euro, intercettato attraverso i fondi del piano dell’ex Miur, poi trasferiti all’interno della programmazione del Pnrr destinati alle medie opere. I lavori, iniziati il 22 luglio del 2021 e terminati lo scorso 5 luglio, restituiscono alla comunita? unanuova, sicura, moderna, funzionale e a energia zero.