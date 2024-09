Re Carlo ultime notizie | il nuovo passo falso di Meghan Markle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024)ha scelto un momento delicato per la famiglia reale per rivelare di trovarsi nel “capitolo d’oro della sua vita”. La Duchessa di Sussex è infatti stata una dei relatori all’evento presso la libreria Godmothers, a Summerland, in California. Il libro di memorie del principe Harry, Spare, è stato esposto sullo scaffale degli “eroi delle città natale” durante la sfarzosa festa, che ha celebrato l’apertura del negozio. L’apparizione diè avvenuta alla vigilia del secondo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Parlando al club del libro, la Duchessa ha detto: “Considero questo momento come il mio capitolo di gioia. Quanto più riesci a guardare la tua vita e a riconoscere davvero ed essere in grado di essere grato per la tua vita, devi essere grato per tutti i suoi aspetti”.