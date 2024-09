Plebani | Argento incredibile Milano-Cortina? Ci penserò

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) PARIGI (ITALPRESS) – “Conquistare unnel triathlon a Parigi 2024 è stato, molto inaspettato. E’ stato veramente bello ed emozionante”. Ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 ha conquistato un preziosonel triathlon PTS2, sua seconda medaglia dopo il bronzo di Tokyo, e le emozioni per Veronica Yokosono ancora vive. “Arrivavo qui sapendo di non aver mai battuto tre delle mie avversarie, non pensavo assolutamente di poter avere una gara del genere in tasca, invece è stato inaspettato e stupendo!”, ha aggiunto a Italpress l’azzurra, che in carriera ha partecipato anche alle Paralimpiadi invernali di Sochi 2014 nello snowboard-cross. “Adesso un po’ di riposo, e sul futuro deciderò in vacanza.