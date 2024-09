Ondata di violenza nei Pronto Soccorso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 10 settembre 2024) Ogni giorno neid’Italia si assiste a scene diverbale che spesso degenerano in sputi addosso alle infermiere, rutti in faccia ai medici e quando le cose vanno male si arriva allafisica con schiaffi e spintoni. A Matera, Ostia, Castelli Romani, Latina e Reggio Emilia sono i medici a raccontare cosa succede nei corridoi degli ospedali del(PS). “I turni qui a Matera sono disumani. Se fino a 5 anni fa eravamo in 16 medici, adesso siamo rimasti in 4 con circa 140 pazienti da gestire in 24 ore. Il turno dura 12 ore e per 2 medici e 4 infermieri non è facile soccorrere 70 persone durante il giorno. Non mancano mai episodi diverbale. Purtroppo, i pazienti sono costretti a sostare nei PS anche più di 14 ore prima di essere visitati ed è per questo che diventano intolleranti.