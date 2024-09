‘No Prisco No Party’ | 6 punti e 6 gol per la Strega con il giovane centrocampista in campo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è il nome di Antonioche accomuna i 6e le 6 reti realizzate dal Benevento quando il torneo di Serie C è giunto alla terza giornata. Ildellafino ad ora ha disputato tutti i novanta minuti contro la Cavese (2-1) all’esordio e lunedì scorso sempre al “Ciro Vigorito” nel match che ha visto il Benevento schiantare il Potenza con un netto 4-1. Mister Auteri, in questi due impegni, non ha rinunciato per un solo secondo almediano (classe 2004) prodotto del vivaio venendo ripagato in entrambi i casi con ottime prestazioni. A Catania, invece, il tecnico di Floridia preferì operare altre scelte lasciandoin panchina per tutta la sfida in quello che fino ad ora è stato il solo ko del Benevento (1-0) in campionato in questa stagione, inoltre l’unica gara chiusa senza reti per la