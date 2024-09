Nations League lo speaker lancia i cori per Israele durante il match con l’Italia | Spalletti è una furia Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Un caso mai sentito né visto in unUefa o Fifa. La seconda vittoria perinè arrivata nelin campo neutro contro. E in un clima insolito. Un’atmosfera rovinata da un episodio nel primo tempo che ha fatto inre il ct Lucianola partita, infatti, lodello stadio – la Bozsik Arena di Budapest – ha chiamato con foga iin favore della nazionale di Tel Aviv. Proprio in quel momento la regia ha inquadrato i tifosi israeliani, mentre gli spettatori italiani hanno risposto con fischi e contestazioni. Gli stessi chel’inno nazionale dihanno voltato le spalle al terreno di gioco in segno di protesta. Una situazione surreale: gli annunci d’incitamento per la nazionale “di casa” non sono abituali nelle partite di calcio.