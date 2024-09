Napoli Fontana | De Laurentiis ha dato un segnale diverso rispetto al passato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Iltargato Decompie 20 anni oggi. Gaetano, ex centrocampista del, ne ha parlato nel corso diMagazine Live. Di seguito le parole dell’allenatore nella trasmissione di approfondimento dei temi calcistici diMagazine.com in onda su Radio Punto Zero. Ildi Decompie 20 anni Così: “I 20 anni di De? Sono un nostalgico romantico, appartengo alla vecchia guardia, a un tipo di calcio dove i sentimenti arrivavano prima di ogni cosa e questo ci ha permesso di alzare la china. Arrivai alcon qualche mese di ritardo e mi raccontavano che non c’era niente. Siamo partiti con la convinzione di abbattere ogni ostacolo. E’ stata una bellissima esperienza, ma resta il rammarico di non aver vinto subito il primo anno.