Mightreya si presenta al pubblico

505 Games è entusiasta di annunciare, un emozionante videogioco action-hero, che verrà lanciato nel 2025. Sviluppato dallo sviluppatore indie giapponese Wazen,promette di offrire un'esperienza elettrizzante che combina straordinarie battaglie aeree di super eroi con una coinvolgente storia in stile anime. In, i giocatori si caleranno nei panni dell'inaspettata eroina Reya e del suo manager Nio in un mondo improvvisamente assediato da esseri mostruosi provenienti da un'altra dimensione. Preparatevi per battaglie aeree mozzafiato con controlli intuitivi, che permetteranno ai giocatori di agganciare facilmente i bersagli, scatenare attacchi rapidi e concatenare combo con facilità.