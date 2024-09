Maxi truffe con i bonus dell’edilizia Perricciolo dal carcere nega tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) "Sono innocente: i lavori sono stati effettuati e non ho commesso alcun reato". È durato oltre cinque ore l’interrogatorio del 44enne Salvatore(foto), ritenuto il personaggio di spicco di un’organizzazione finalizzata alle frodi nel settore deiedilizi sgominata dalla Guardia di finanza., condannato a 15 anni come boss della mafia della movida marchigiana, fuggito in Slovenia per evitare ile poi arrestato due settimane fa, difeso dagli avvocati Anna Indiveri e Massimiliano Cofanelli è comparso ieri in videocollegamento daldavanti al gip di Fermo Teresina Pepe e al pm Eugenia Senigallia. Nell’interrogatorio ha esaminato le imputazioni capo per capo contestando gli errori, a suo avviso, commessi dal consulente della procura. Il 44enne ha anche specificato di essere stato solo il direttore, stipendiato, di una delle imprese edili indagate.