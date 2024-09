Luna Rossa ridimensionata dopo la grande illusione Ma la strada è lunga e l’esempio del 2021…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Va in archivio con un retrogusto amaro il cammino dinel doppio round della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione tra gli sfidanti che stabilirà l’avversaria del Defender (Emirates Team New Zealand) nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano,aver collezionato ben 6 vittorie consecutive contro gli altri Challenger, si è fatto sfuggire in extremis il primo posto rimediando due dure sconfitte da Ineos Britannia. Al contrario, il team britannico ha chiuso in crescendo la fase a gironi della Challenger Selection Series mettendo in evidenza un progresso importante e dominando le ultime regate disputate anche grazie ad una modifica ai foil che ha migliorato la performance della barca rispetto all’inizio dei round robin.