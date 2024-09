Le mascherine nei film l’ennesima teoria del complotto

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 10 settembre 2024) Sia tra le segnalazioni che ci inviate sia tra i post che mi passano in bacheca, nei giorni scorsi ho visto un proliferare di contenuti che parlano dell’uso dellesui set cinematografici durante la pandemia. Si va da chi cerca di spargere disinformazione su Quora a chi invece sfrutta i propri canali video YouTube e TikTok per seminare confusione tra i propri follower. Non staremo a fare nomi, è inutile dare visibilità a chi anela proprio quello, essere nominato, secondo il vecchio detto “non è importante che se ne parli bene o male, basta che se ne parli”. Cerchiamo pertanto di fare, in poiche righe, un po’ di chiarezza.