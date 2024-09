Lavori nelle scuole potenziato il servizio di trasporto pubblico locale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Benevento: potenziate le linee diper favorire una maggiore mobilità agli studenti verso i plessi scolastici Benevento 10 settembre 2024 – L’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone comunica che a seguito della richiesta dei dirigenti scolastici e delle famiglie sono state potenziate le linee delper favorire la mobilità degli studenti verso le sedi alternative. In particolare per gli studenti della Torre che andranno a Capodimonte saranno disponibili le linee 3 (transito stimato in via Marmorale 7,40, arrivo in via Palizzi 7:55) e 12 (transito in via Marmorale ore 7,50, arrivo in via Palizzi ore 8,05). Per l’ingresso degli studenti nella sede di Pacevecchia ci sono la linea 6 (transito in via Marmorale 7,45, arrivo a via Gramsci alle 7,55) e la linea 2 (transito via Marmorale 7,50, arrivo a via Gramsci ore 8,00).