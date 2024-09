L’annuncio di Kate Middleton | Ho finito la chemio sono stati mesi durissimi | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024): “Holaha terminato laterapia: lo ha annunciato la stessa principessa del Galles in unpostato sui social in cui è ritratta insieme alla sua famiglia. “Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamentoterapico. Gli ultimi noveincredibilmente difficili per noi come famiglia” si legge nel commovente annuncio della principessa del Galles., quindi, sottolinea: “Fare quello che posso per rimanere libero dal cancro è ora il mio obiettivo. Anche se holaterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene.