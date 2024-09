Espresso bel gioco ma dobbiamo segnare In questa categoria al minimo errore ti puniscono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Solo il belnon porta punti. Lo sa bene il Castelfidardo che contro la Vigor Senigallia, al debutto nel campionato di D, raccoglie complimenti (soprattutto per la prima parte di gara) non muovendo però la classifica. Prima amara per i ragazzi di Giuliodori, per giunta casalinga, che pagano la poca cattiveria e precisione sotto porta e qualche incertezza difensiva che in quarta serie non te le puoi permettere. "E allora da domani (oggi, ndr)rimetterci a lavorare a testa bassa per cercare di portare subito i primi tre punti a casa e per iniziare a muovere la classifica". Capitan Gianmarco Fabbri è già concentrato sulla prossima sfida, quella di Isernia di domenica, una delle più lunghe trasferte. Con sul groppone tre reti subite nel derby contro una Vigor sorniona che ha aspettato il momento giusto per colpire.