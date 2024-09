Donazioni di sangue i numeri in Toscana Nessun calo durante l’estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 - Il trapianto di fegato effettuato ieri all’Ospedale Cisanello di Pisa a favore di una persona già trapiantata, inserita nella lista urgente nazionale, è stato possibile grazie anche alla risposta del sistematoscano. Agosto ein generale sono il momento più delicato. Le temperature elevate scoraggiano lee si registra unnel numero dei donatori. Come si legge in una nota le attività sanitarie proseguono però anche d’estate e per questo la Regione ha lavorato ad una strategia condivisa con aziende e professionisti per garantire quantitativi costanti e sufficienti ed evitare picchi nei cali. Una necessità soprattutto in casi, come quello del trapianto di fegato a Cisanello, dove il paziente aveva un gruppo sanguigno per il quale la carenza è più accentuata.