Depressione e fragilità psichiche colpiscono 1 mamma su 5 | al Niguarda un ambulatorio specializzato

(Di martedì 10 settembre 2024)e disturbi emotivi sono piuttosto comuni nelle donne prima e dopo il parto: in Italia, unasu cinque soffre di. Per questo l’ospedaledi Milano ha inaugurato undi salute mentale perinatale che fornirà un’attività di valutazione diagnostica e presa in cura delle donne durante la gravidanza e il post-parto, coinvolgendo anche le famiglie. Il progetto si chiama “Close2Mi” ed è stato realizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo e della Fondazione Ospedalenell’ambito di una collaborazione pluriennale. All’interno del nuovo spazio, si legge in una nota di Regione Lombardia, verranno realizzate attività specifiche incentrate sulla salute mentale perinatale con attenzione alla cura della relazione madre-bambino.