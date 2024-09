Cuzzupi UGL | Bene le linee guida per l’educazione civica ora giusto riconoscimento al personale scolastico e mezzi per l’istruzione

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 10 settembre 2024) “Accogliamo con soddisfazione il decreto relativo alleper l’insegnamento del. Un passaggio fondamentale per la costruzione di quella Scuola Nuova che noi auspichiamo. In tale contesto ci pare opportuno sottolineare l’importanza di alcuni aspetti inseriti nelledettate dal ministero quali la cultura e la valorizzazione del lavoro, quella dei doveri, la conoscenza dei rischi della dipendenza - dalle droghe sino all’uso patologico del web - la tutela del patrimonio, l’inclusione così come l’idea fondamentale che la cittadinanza si costruisce attraverso l’identificazione con i valori costituzionali.