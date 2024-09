Cos' è il quishing la truffa che viaggia sulle colonnine elettroniche di ricarica auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Nuove tecnologie si sviluppano, nuove truffe si escogitano. Questo pensiero comune è sempre più diffuso sui social, e in particolar modo nei forum in cui in tanti raccontano le proprie esperienze. L'ultima in ordine di apparizione, ma che sta mietendo moltissime vittime, è il. Si tratta di un trucco col quale i criminali rubano le informazioni personali di una persona, sfruttando i codici QR per ricavare dati personali sensibili. Molto diffuso in Belgio, Olanda, Francia e Germania, comincia a far registrare numeri importanti anche in Italia. Come avviene la? Ma in che modo i malfattori perpetrano la? Il proprietario dell'elettrica avvia l'app dal proprio smartphone, e inquadra il Qr presente sulla colonnina, o almeno è convinto di farlo.