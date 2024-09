Coppa Davis 2024 | Shapovalov e Auger-Aliassime lanciano il Canada contro l’Argentina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) A Manchester vanno in onda tante contraddizioni dell’attuale format di. C’è un confronto,-Argentina, che ha tutti i presupposti per essere infuocato: l’AO Arena, da 21.000 posti, è però praticamente deserta. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la Gran Bretagna non è il. Si tratta dell’usuale problema dei match senza padroni di casa. Per quanto riguarda il fatto agonistico, giova ai canadesi l’inserimento di Felixe Denis, gli argentini limitano il danno con il doppio. Denis(CAN) b. Francisco Cerundolo (ARG) 7-5 6-3 Diciamolo subito: non è che sia il più spettacolare dei match. A testimoniarlo sono gli errori gratuiti. Forse non i 91 complessivi indicati dalle statistiche, che sono forse ingenerosi, ma tanti di sicuro.